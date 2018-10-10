بومبيو: طهران لا تزال تدعم الإرهاب في أوروبا

واشنطن - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم /الأربعاء/ أن تسليم ألمانيا دبلوماسيا إيرانيا إلى بلجيكا يؤكد أن إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم.

وقال بومبيو - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن طهران لا تزال تدعم الإرهاب في أوروبا، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها للتصدي لخطر النظام الإيراني.

كانت فرنسا قد سلمت السلطات البلجيكية - أمس - دبلوماسيا إيرانيا متهما بالتخطيط لتفجير مؤتمر للمعارضة الإيرانية فى ضواحى باريس.