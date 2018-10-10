أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

بومبيو: طهران لا تزال تدعم الإرهاب في أوروبا

05:57 م الأربعاء 10 أكتوبر 2018
بومبيو: طهران لا تزال تدعم الإرهاب في أوروبا

مايك بومبيو

واشنطن - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم /الأربعاء/ أن تسليم ألمانيا دبلوماسيا إيرانيا إلى بلجيكا يؤكد أن إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم.

وقال بومبيو - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن طهران لا تزال تدعم الإرهاب في أوروبا، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها للتصدي لخطر النظام الإيراني.

كانت فرنسا قد سلمت السلطات البلجيكية - أمس - دبلوماسيا إيرانيا متهما بالتخطيط لتفجير مؤتمر للمعارضة الإيرانية فى ضواحى باريس.

هذا المحتوى من

واشنطن مايك بومبيو الإرهاب أوروبا طهران إيران

الخبر التالى:

وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدًا للتعديل الحكومي الأول
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان