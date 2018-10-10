"مايكل الوحشي" يُهدد فلوريدا.. توقعات بعاصفة مهددة للأرواح وفيضانات مفاجئة

كتبت- رنا أسامة:

حالة من الترقّب تسود ولايتيّ فلوريدا وألاباما الأمريكتيين، مع إعلان حالة الطوارئ وإصدار أوامر للسكان بإجلاء منازلهم، انتظارًا للإعصار الوحشي "مايكل" الذي تحوّل إلى الفئة الرابعة صباح الأربعاء، مع توقّعات بقدومه مصحوبًا بأمطار غزيرة تصل حدّ الفيضانات المُهدّدة للأرواح.

بعد ظهر الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، يُتوقع أن يتحوّل مايكل إلى "واحد من أسوأ الأعاصير" في تاريخ بلدة بادهاندل بولاية تكساس، مُحمّلًا برياح سرعتها 140 ميلًا في الساعة، وعاصفة مُهددة للأرواح بارتفاع يصل إلى 4 أمتار (ما يُعادل 13 قدمًا)، بحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية.

ووصفه أحد خبراء الأرصاد الجوية بجامعة جورجيا، مارشال شيبرد، بـ"الحدث الجلي".

وأعلن حاكم فلوريدا، ريك سكوت، الأحد، حالة الطوارئ في أكثر من 20 مقاطعة في الولاية، وضع على إثرها أكثر من 5 آلاف من جنود الحرس الوطني في حالة تأهب.

وكتب سكوت عبر تويتر، الاثنين: "على العائلات انتهاز الفرصة اليوم لضمان أن يكون لديها ما يكفيها من الغذاء والماء لمدة 3 أيام فضلًا عن كل ما تحتاجه من أدوية". وأضاف: "ينبغي على كل عائلة أن تكون مستعدة. نستطيع بناء منازلكم لكن لن نستطيع أن نعيد لكم حياتكم".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مستعدون جيدًا لتداعيات الإعصار".

وأضاف من مدينة أورلاندو، حيث كان يلقي خطابا أمام جمعية عالمية لرؤساء الشرطة: "هل يمكن تصديق ذلك؟ يبدو أنه إعصار كبير آخر".

ويُتوقع أن يقتلع الإعصار الأشجار ويُغلق الطرق ويقطع التيار الكهربائي لأيام، على أن يضرب جنوب شرق الولايات المتحدة بحلول الخميس.

ووجّهت أوامر لما يصل إلى 500 ألف بفلوريدا بإجلاء منازلهم تفاديًا للعاصفة "الوحشية"، لاسيّما بعد أن أدى مرورها في غرب كوبا إلى هطول أمطار غزيرة أغرقت الشوارع والطرق السريعة.

وأغلقت معظم مكاتب الدولة والمدارس والجامعات أبوابها في أنحاء بادهاندل الأمريكية لبقية الأسبوع.

وضرب "مايكل" مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة، يوميّ الأحد والاثنين، أجزاءًا من المكسيك وكوبا وكوبا لدى مروره بالكاريبي.

ويُنتظر أن يتحرّك "مايكل" يومي الأربعاء والخميس صوب الشمال الشرقي على ساحل الأطلسي، نحو ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية اللتين لا تزالان تتعافيان من آثار الإعصار "فلورنس" الذي ضرب المنطقة الشهر الماضي.

وفي منتصف سبتمبر من العام الماضي، ضرب "فلورانس" ولايتيّ كارولاينا الشمالية والجنوبية وأسفر عن 40 قتيلا وخسائر بمليارات الدولارات.

يأتي "مايكل" كأسوأ إعصار يضرب بانهاندل" منذ الإعصار "دينيس" الذي ضرب البلاد في 2005، وفقًا لبيانات مركز الأعاصير.

وشهد العام الماضي سلسلة عواصف كارثية ضربت غرب الأطلسي، من بينها إيرما وماريا وهارفي. وتسبّبت في خسائر قياسيّة وصلت إلى 125 مليار دولار عندما أدّت إلى فيضانات في مدينة هيوستن الأمريكية.