رئيس وزراء اليونان: يجب إنهاء الاحتلال التركي للأراضي القبرصية

كتب- محمد نصار:

قال رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس"، إن دولته تدعم الحوار لحل المشكلة القبرصية ولكن هذا الحل لابد أن يبدأ من حيث انتهت المشاورات السابقة، بإنهاء الإحتلال التركي للأراضي القبرصية، واحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لدعم الصداقة بين دول المنطقة.

وأضاف تسيبراس، خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء قبرص: "دعمنا قبرص لحيازتها حقوقها من حيث تقدير أي خطر ضدها، وأوضحنا حق قبرص في استثمار مواردها، وتحدثت مع الرئيس السيسي في هذا الصدد، وانتهينا إلى ما تم من ترسيم للحدود البحرية".

وأوضح، الاتفاق على أن تكون هناك خريطة للمنطقة لحمايتها من التهديدات الخارجية من أي دولة، ونقل الطاقة إلى مصر، كما أكدوا دعمهم لاستقرار الأوضاع في ليبيا، وأيضًا للاستقرار في غزة.