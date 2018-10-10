مقتل ضابط إيراني في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود مع أفغانستان

طهران - (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري إيراني بأن ضابطا لقي حتفه في اشتباكات مع مسلحين شرقي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الأربعاء أن الاشتباكات وقعت عند نقطة تفتيش في مدينة قائن التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية المتاخمة للحدود مع أفغانستان.

ولم تتضح على الفور المزيد من التفاصيل.

كانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس مقتل جندي إيراني لقي حتفه في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود مع العراق.