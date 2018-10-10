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مقتل ضابط إيراني في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود مع أفغانستان

01:26 م الأربعاء 10 أكتوبر 2018
مقتل ضابط إيراني في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود مع أفغانستان

طهران - (د ب أ):
أفاد تقرير إخباري إيراني بأن ضابطا لقي حتفه في اشتباكات مع مسلحين شرقي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الأربعاء أن الاشتباكات وقعت عند نقطة تفتيش في مدينة قائن التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية المتاخمة للحدود مع أفغانستان.
ولم تتضح على الفور المزيد من التفاصيل.
كانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس مقتل جندي إيراني لقي حتفه في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود مع العراق.

مقتل ضابط إيراني اشتباكات مسلحة حدود أفغانستان

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