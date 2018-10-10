إيفانكا ترامب: لن أشغل مكان هيلي في الأمم المتحدة

اشنطن - أ ش أ

قالت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنها لن تشغل مكان نيكي هيلي للعمل سفيرة لدى الأمم المتحدة.

وأضافت إيفانكا - في تغريدة على تويتر ، وفق ما نقلته مجلة تايم الأمريكية - " إنه لشرف لي أن أخدم في البيت الأبيض إلى جانب العديد من الزملاء العظماء، أعلم أن الرئيس سوف يرشح بديل هائل للسفير هيلي.. ولكن لن يكون هذا البديل أنا".

من جانبه صرح الرئيس الأمريكي في وقت سابق من اليوم إن ابنته ستكون سفيرة "رائعة" في الأمم المتحدة ، مضيفا " لكنني سأتهم بالمحسوبية" ، وأضاف " لست متأكدا من وجود أي شخص أكثر كفاءة".

يذكر أن إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر يشغلان حاليا منصب كبير مستشاري الرئيس في البيت الأبيض.

ومن المقرر أن تغادر هيلي وظيفتها كسفير بحلول نهاية العام، حسبما قال الرئيس في وقت سابق ، في إعلان أدهش الكثيرين في البيت الأبيض بمن فيهم رئيس موظفي البيت الأبيض جون كيلي ونائب الرئيس مايك بينس.

وأضاف ترامب أنه يدرس تعيين دينا باول من مجموعة جولدمان ساكس، كبديل محتمل إلى جانب "آخرين" ، و تم طرح اسم السفير الأمريكي في ألمانيا، ريك جرينيل بين الخلفاء المحتملين لهيلي .