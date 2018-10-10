الرئيس اللبناني يتوجه إلى أرمينيا للمشاركة في أعمال القمة الفرانكوفونية

بيروت - أ ش أ

توجه الرئيس اللبناني ميشال عون على رأس وفد رسمي من بلاده، ظهر اليوم الأربعاء، إلى أرمينيا، للمشاركة في أعمال القمة الفرانكوفونية الـ 17، والتي تعقد في العاصمة الأرمينية يريفان غدًا الخميس وبعد غد الجمعة.

وضم الوفد الرسمي للبنان المرافق للرئيس ميشال عون كلًا من وزير الثقافة غطاس خوري، ووزير السياحة أواديس كيدنيان، كما ينضم إلى الوفد لاحقًا وزير الخارجية جبران باسيل، بالإضافة إلى عدد من السفراء والدبلوماسيين اللبنانيين.

ويلقي الرئيس اللبناني غدا كلمة بلاده في القمة، كما يلتقي على هامشها عددًا من رؤساء الدول والوفود المشاركة.