خطة ضم الضفة.. وزيرة إسرائيلية: مستعدون لمنح الجنسية لـ100 ألف فلسطيني

كتبت – إيمان محمود:

صرّحت وزيرة العدل الإسرائيلية، آيلت شاكيد، أن إسرائيل قادرة على استيعاب ومنح الجنسية لـ 100 ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية.

وأعربت في مقابلة مع المذيعة الإسرائيلية يونيت ليفي، عن دعمها لضم المنطقة ج، الجزء من الضفة الغربية الخاضع للاحتلال الإسرائيلي، قائلة "سيرى الناس ما سيحدث في الشرق الأوسط وسيصدقون أنه يمكن أن يحدث بالفعل."

واعترفت شاكيد بأن ضم المنطقة ج يمكن أن يضع إسرائيل في خلاف مع الولايات المتحدة، خاصة إذا صعد الديمقراطيون للبيت الأبيض في انتخابات عام 2020، بحسب التصريحات التي نقلتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وحسب اتفاقية أوسلو للسلام عام 1995، فقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

وتقوم إسرائيل عادة بهدم المساكن الفلسطينية بزعم "البناء بدون ترخيص” في المواقع المصنفة ج حسب اتفاق موقع بين منظمة التحرير وإسرائيل"، والمناطق "ج" تمثل 61% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وفيما يتعلق بانتخابات رئيس الحكومة المقبلة؛ قالت شاكيد أيضًا إن نفتالي بينيت، وزير التعليم الإسرائيلي ورئيس حزب البيت اليهودي، اليميني المتطرف –الذي تنتمي إليه- هو الأنسب لتتولي منصب رئاسة وزراء إسرائيل خلفًا لبنيامين نتنياهو، لكنها لم تستبعد في الوقت ذاته توليها المنصب ذاته في "المستقبل البعيد".

وقالت: "إن الحكومات التي كانت في السلطة قبل نفتالي بينيت ودخلت السياسة، قبل أن يكتسب حزب البيت اليهودي (هابيتي) القوة، وكانت الحكومات اليمينية التي اتبعت سياسات اليسار".

وأضافت "لم يحاولوا تغيير الحمض النووي لأنظمة مختلفة (النظام القضائي، وسائل الإعلام، الأوساط الأكاديمية)".

شاكيد لا تستبعد وصولها لمنصب رئاسة الوزراء، لكنها شددت على أن نفتالي بينيت سيكون الخيار الأفضل لما أطلقت عليه "عصر ما بعد نتنياهو".