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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 2045 شخصًا

11:25 ص الأربعاء 10 أكتوبر 2018
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 2045 شخصًا

أرشيفية

جاكرتا - أ ش أ

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال وموجات المد العاتية (تسونامي) اللذين ضربا جزيرة "سولاوسي" مؤخرا إلى 2045 شخصا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي' الأمريكية عن المتحدث باسم الوكالة "سوتوبو بورو نوجروهو" اليوم الأربعاء، قوله "إن عمليات البحث الرسمية عن جثث الضحايا ستنتهي غدا الخميس".

يشار إلى أن السلطات الإندونيسية قد أعلنت - في وقت سابق - استعدادها لقبول المساعدات الدولية في أعقاب الزلزال الذي بلغت شدته 5ر7 درجة على مقياس ريختر.

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