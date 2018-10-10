سول: سنتفق مع واشنطن على تكوين قيادة القوات المشتركة الجديدة خلال الاجتماع المقبل

سول - أ ش أ

أوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها ستتفق مع الولايات المتحدة على مسودة لتكوين قيادة القوات المشتركة الجديدة التي ستقودها القوات الكورية الجنوبية، بعد إعادة حق قيادة العمليات في زمن الحرب، خلال الدورة الـ 50 للاجتماع الاستشاري الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المرتقب في واشنطن في يوم 31 أكتوبر الجاري.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه بموجب الاتفاق، سيعمل جنرال كوري جنوبي برتبة أربع نجوم كقائد للقوات المشتركة؛ بينما سيتولى جنرال أمريكي برتبة أربع نجوم في منصب نائب القائد. وتقود الولايات المتحدة قيادة القوات المشتركة منذ انطلاقها في عام 1978.

وقالت الوزارة ، خلال جلسة المراجعة البرلمانية التي عقدت اليوم في مقر الوزارة في سول، إن الهيكل العام للقيادة سيكون شبيها بهيكل قيادة القوات المشتركة الحالية.

وذكرت أنها ستنفذ خطة التحقق من القدرات على إجراء العمليات المشتركة بقيادة القوات الكورية الجنوبية، مضيفة أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على إجراء المرحلة الأولي من التحقق في عام 2019.

ومن المخطط نقل مقر قيادة القوات المشتركة إلى مقر وزارة الدفاع في سول اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل.