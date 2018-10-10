انتشال 4 جثث والبحث عن 30 مفقودا بعد غرق قارب للهجرة غير الشرعية غربي تركيا

اسطنبول- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري تركي بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء غرق قارب يقل مهاجريين غير شرعيين قبالة سواحل البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية أن فرق خفر السواحل انتشلت أربع جثث إثر غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة إزمير غربي تركيا، موضحة أن القارب كان في طريقه إلى السواحل اليونانية.

ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية أن البحث جار عن 30 مفقودا آخرين.

وتواصل الفرق الأمنية عمليات البحث في منطقة الحادث، على أمل انتشال ناجين.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تعد الطريق الرئيسي للمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، وخاصة منذ عام 2011 عندما اندلعت الأزمة السورية.

وكان تقرير إخباري أفاد مؤخرا بأن عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر تركيا شهد ارتفاعا ملحوظا خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، استنادا إلى تقرير داخلي للمفوضية الأوروبية، أنه تم تسجيل وصول 38687 مهاجرا من تركيا إلى أوروبا خلال الفترة من يناير وحتى منتصف سبتمبر الجاري، بزيادة قدرها 43% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان اتفق مع تركيا عام 2016 على تشديد أنقرة للرقابة على حدود البلاد، على أن تحصل في المقابل على ثلاثة مليارات يورو من الاتحاد لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم على أراضيها.