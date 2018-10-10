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العثور على مزيد من الجثث بعد زلزال إندونيسيا

11:04 ص الأربعاء 10 أكتوبر 2018
العثور على مزيد من الجثث بعد زلزال إندونيسيا

أرشيفية

جاكرتا- (د ب أ):

مازالت فرق البحث في إقليم وسط سولاويسي الاندونيسي تنتشل الجثث ، اليوم الاربعاء، فيما تستعد الحكومة لوقف جهود البحث عن ضحايا بعد زلزالين وتسونامي (أمواج مد عاتية) ضربت المنطقة الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية، أديمان راجا إن حصيلة القتلى بسبب الكارثة التي وقعت في 28 سبتمبر الماضي ارتفعت إلى 2037 شخصا.

ولم يتم العثور بعد على 671 شخصا، بشكل رسمي بعد أن دمرت منازلهم بسبب زلزال بقوة 7.4 درجة، لكن ذكرت الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث نقلا عن معلومات من السكان المحليين أن حوالي خمسة آلاف شخص ربما لا يزالون مفقودين.

وقال يوسف لطيف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للبحث والانقاذ "مازلنا نركز على انتشال الجثث".

وأضاف "لقد عثرنا على العديد منها، لكن دعونا نرى كم عدد الجثث التي يمكننا العثور عليها اليوم".

وقالت الهيئة إن الحكومة حددت 11 أكتوبر هدفا لاستكمال عملية البحث والانقاذ، معللة ذلك بمخاوف تفشي الأمراض بسبب التعامل مع الجثث المتحللة.

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