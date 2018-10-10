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وزير الدفاع النرويجي يصل إلى العراق في زيارة رسمية

10:44 ص الأربعاء 10 أكتوبر 2018
وزير الدفاع النرويجي يصل إلى العراق في زيارة رسمية

علمي النرويج والعراق

بغداد - أ ش أ

وصل وزير الدفاع النرويجي فرانك باك جنسن، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية على رأس وفد عسكري.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أنه من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع النرويجي بالمسؤولين العسكريين العراقيين على رأسهم وزير الدفاع عرفان الحيالي، ويبحث معهم التطورات الامنية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

يذكر أن العلاقات العراقية مع دول العالم مرت بأزمات عديدة خلال فترة حكم النظام السابق، كما شهدت علاقات العراق مع العالم أزمات أخرى عقب أحداث 2003 وما تبعها من تدهور في الأوضاع السياسية والأمنية التي انعكست سلبا على علاقاته الخارجية، إلا أن عجلة العلاقات الخارجية استعادت عافيتها مؤخرا.

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Asha
فرانك باك جنسن زيارة رسمية العراق النرويج
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