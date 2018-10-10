الصليب الأحمر: مقتل 50 شخصا في حادث مروري بكينيا

مومباسا- (د ب ا):

قال الصليب الأحمر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الأربعاء إن ما لايقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم في حادث مروري بكينيا.

وقال نيكولاس كيمبوي المدير الإقليمي للصليب الأحمر الكيني إن سائق حافلة فقد السيطرة على المركبة مما أدى لسقوطها من على منحدر في منطقة فورت تيرنان في مقاطعة كيرشو، على بعد 200 كيلومتر شمال نيروبي.

وأضاف" الحافلة كانت تقل 52 شخصا" مضيفا أن سبعة أطفال ضمن القتلى.

ويشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في كينيا، وكان قد تم في السابق حظر سير الحافلات العامة خلال الليل.