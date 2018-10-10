محادثات بين بيونجيانج وبكين وموسكو حول تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية

سول- (د ب أ):

عقدت كوريا الشمالية والصين وروسيا مباحثات على مستوى نواب وزراء الخارجية أمس الثلاثاء في موسكو، حيث اجتمعت نائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية، تشيه سون هي، التي تزور روسيا حاليا، مع كل من نائب وزير الخارجية الصيني، كونج شيان يو ونائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف"، في دار الضيافة بوزارة الخارجية الروسية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية اليوم الاربعاء.

وبدأت المحادثات المغلقة في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي واستمرت لمدة ثلاث ساعات، ثم غادر المشاركون دار الضيافة بعد انتهاء المباحثات دون الكشف عن نتائجها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المباحثات تأتي قبيل انعقاد مفاوضات عمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة للإعداد للقمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب .

ويرجح المراقبون أن يكون قد تم خلال هذه المباحثات مناقشة الدعم الصيني والروسي لكوريا الشمالية في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وسبل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بيونجيانج.

كما يشير المراقبون إلى الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون إلى روسيا في غضون هذا العام، حيث صرح متحدث باسم الرئاسة الروسية بأن موعد ومكان زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا لم يتم الاعلان عنه بعد.