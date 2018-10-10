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الصليب الأحمر: مقتل 43 شخصا في حادث مروري بكينيا

10:07 ص الأربعاء 10 أكتوبر 2018
الصليب الأحمر: مقتل 43 شخصا في حادث مروري بكينيا

مومباسا- (د ب ا):
قال الصليب الأحمر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الأربعاء إن ما لايقل عن 43 شخصا لقوا حتفهم في حادث مروري بكينيا.

وقال نيكولاس كيمبوي المدير الإقليمي للصليب الأحمر الكيني إن سائق حافلة فقد السيطرة على المركبة مما أدى لسقوطها من على منحدر في منطقة فورت تيرنان في مقاطعة كيرشو، على بعد 200 كيلومتر شمال نيروبي.

وأضاف" الحافلة كانت تقل 42 شخصا، وأستطيع أن أؤكد الآن أنه تأكد مقتل 43 شخصا، في حين أصيب تسعة بإصابات خطيرة وجرى نقلهم لمستشفيات مختلفة".
ويشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في كينيا، وكان قد تم في السابق حظر سير الحافلات العامة خلال الليل.

الصليب الأحمر مقتل أشخاص حادث مروري كينيا

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