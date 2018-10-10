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مقتل مُبتعث سعودي داخل شقته في ميامي الأمريكية

09:53 ص الأربعاء 10 أكتوبر 2018
مقتل مُبتعث سعودي داخل شقته في ميامي الأمريكية

ياسر إبراهيم أبو الفرج - مُبتعث سعودي

القاهرة- (مصراوي):

قالت قناة "إن بي سي" الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن أصدقاء الشاب السعودي الذي عثرت عليه مقتولاً داخل في شقته في مدينة ميامي التابعة لولاية فلوريدا الأمريكية، ويدعى ياسر إبراهيم أبو الفرج (23 عاما) أبلغوا الشرطة بالحادث.

وأوضحت أن الشرطة تعمل بدورها على كشف الجاني وأسباب الجريمة، لافتة إلى أن جثمان الطالب عليه "آثار اعتداء".

وأشارت إلى أن الشرطة الأمريكية رصدت مبلغ 3 آلاف دولار لمن يدل بأي معلومات تفيد في سير التحقيق في القضية، فيما رفضت الإفصاح عن أي معلومات بشأن الواقعة.

بدورها، أصدرت جامعة ميامي الأمريكية بيانا بشأن المبتعث الذي يدرس الهندسة المعمارية فيها منذ عام 2015، مؤكدة أنها تعمل عن كثب مع السلطات المعنية لمعرفة الجناة وملابسات الجريمة، وفق المصدر ذاته.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب السلطات السعودية بشأن الواقعة.

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