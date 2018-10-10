عشرات الإصابات جراء انهيار مبنى بالعاصمة البحرينية

المنامة - (د ب أ):

أفادت وزارة الصحة البحرينية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بأن عشرات الأشخاص أصيبوا من جراء انهيار مبنى قديم بالعاصمة المنامة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن الوزارة أن العقار الذي انهار مساء أمس أسفر عن إصابة 32 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن حالات المصابين تتراوح بين الحرجة والبالغة.

وأعلن الدفاع المدني أن المعلومات الأولية تشير إلى أن انهيار المبنى ناجم عن انفجار اسطوانة. ودعا إلى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة العامة فيما يتعلق بتوصيلات الغاز حرصا على أمن وسلامة الجميع.