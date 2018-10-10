مصادر سورية: مقتل 13 داعشيًا و7 من قوات قسد جراء المعارك بدير الزور

دمشق - (أ ش أ):

قتل 13 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي و7 من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جراء الاشتباكات والمعارك الدائرة بين الطرفين في ريف دير الزور الشرقي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأربعاء عن مصادر سورية أنه بالتزامن مع الاشتباكات بين قوات قسد وداعش شنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حملة قصف عنيفة على مواقع التنظيم بالجيب الأخير الخاضع لسيطرته على الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وتحظى القوات الكردية بدعم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، الذي يسيطر في الوقت الراهن على جزء صغيرة للغاية من الأراضي التي استولى عليها عام 2014.