اعتقال مشتبه به آخر في قضية مقتل الصحفية البلغارية

صوفيا- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري، الثلاثاء، أنه تم اعتقال مشتبه به آخر في قضية مقتل الصحفية التلفزيونية البلغارية فيكتوريا مارينوفا.

وأفادت صحيفة "168 تشاسا" بأن المشتبه به وُصف بأنه رجل يتراوح عمره بين 20 و30 عاما، واعتقل في ألمانيا. وتردد أنه غادر بلغاريا يوم الأحد إلى ألمانيا حيث تعيش والدته هناك.

وقالت محطة التلفزيون "تي في إن"، إن الرجل أنكر معرفته بالصحفية المقتولة.

وعثر على جثة مارينوفا في حديقة بمدينة روسه البلغارية يوم السبت ، بعد أن تعرضت للاغتصاب.

وأفرجت السلطات عن رجل روماني كان قد احتجز في وقت سابق للاشتباه بعلاقته بعملية القتل، لعدم كفاية الأدلة.

وكانت مارينوفا، 30 عامًا، تقدم برنامجا على قناة تلفزيونية محلية.

وتضمنت الحلقة الأخيرة صحفيين استقصائيين من رومانيا وبلغاريا ، وكلاهما يبحثان عن ممارسات احتيال تتعلق بأموال الاتحاد الأوروبي في بلغاريا.