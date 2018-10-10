الإعصار "مايكل" يكتسب المزيد من القوة ويتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة

(مصراوي):

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن الإعصار "مايكل" اكتسب المزيد من القوة وتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة من أصل خمسة ويواصل تحركه باتجاه سواحل فلوريدا.

وأضاف المركز، أن الرياح المصاحبة للإعصار تبلغ سرعتها القصوى 195 كيلومترا في الساعة، مشيرا إلى ان الإعصار يبعد حاليا 435 كيلومترا من السواحل الأميركية ويتحرك باتجاهها بسرعة 19 كيلومترا في الساعة، وفق وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك".

وأضاف المركز الذي يتخذ من ميامي مقرا له "من المتوقع أن تشهد المناطق على طول شمال شرق ساحل الخليج ارتفاعا خطيرا في الأمواج نتيجة العاصفة ورياحا قوية وأمطارًا غزيرة.