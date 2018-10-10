ترامب: القمة مع الزعيم الكوري الشمالي ستكون بعد الانتخابات النصفية في أمريكا

واشنطن - (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لقاءه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيكون بعد الانتخابات النصفية لأعضاء مجلس النواب الأمريكي والتي ستجري في الولايات المتحدة في 6 نوفمبر المقبل.

ذكرت ذلك الليلة، قناة الحرة الأمريكية في نبأ عاجل لها.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن أن الاستعدادات لعقد قمة ثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي قطعت شوطا وأن البحث عن مكان إجراء اللقاء انحصر الآن في ثلاثة أو أربعة مواقع وأن القمة الثانية "ستجري في وقت غير بعيد.. على الأرجح لن تعقد في سنغافورة" وإنه من الممكن أن تعقد على الأراضي الأمريكية أو في كوريا الشمالية.

وكانت القمة الأولى قد عقدت في يونيو الماضي بسنغافورة، وقد تعهدت كوريا الشمالية خلالها بالتخلي عن أسلحتها النووية.