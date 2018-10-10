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العالم في صور: ترامب يشكر "هايلي".. ودمشق تنظف بقايا المعركة

02:00 ص الأربعاء 10 أكتوبر 2018
العالم في صور: ترامب يشكر "هايلي".. ودمشق تنظف بقايا المعركة

دمشق تنظف بقايا المعركة

القاهرة - مصراوي

قدمت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هايلي استقالتها من المنصب والتقطت كاميرات المصورين حول العالم للرئيس دونالد ترامب وهايلي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، وذلك بجانب عدد من الأحداث أبرزها مظاهرات ضد الرئيس الفرنسي في باريس.

الأمم المتحدة نيكي هايلي دونالد ترامب البيت الأبيض حكومة الأسد

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