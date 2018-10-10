أبرز التصريحات في 24 ساعة: ميلانيا ترامب: شكرًا مصر

كتب – مصراوي:

نشرت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقطعا مصورا على حسابها على فيسبوك لزيارتها لمصر ومنطقة أهرامات الجيزة. وكتب ترامب: "شكرا مصر" مع علمي الولايات المتحدة ومصر. فيما قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة عملت على وقف التهديدات الإيرانية في المنطقة. بينما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يعرف معلومات عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي