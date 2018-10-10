أبرز عناوين الصحف: سر السيارة السوداء في قضية خاشقجي
القاهرة – مصراوي
ركزت صحيفة الجارديان البريطانية على قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأشارت إلى أن السلطات التركية تفحص كاميرات الشوارع بحثا عن شاحنة سوداء تعتقد أنها حملت جثة خاشقجي، بينما تناولت مجلة نيوزويك الأمريكية خبر استقالة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي لافتة إلى أن مستشار الرئيس دونالد ترامب وزوجته إيفانكا ترامب من بين المرشحين لتولي المنصب الرفيع.
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