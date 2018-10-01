زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: التصويت على ترشيح كافانو هذا الأسبوع

نيويورك (د ب أ)

أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، الإثنين، أن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على ترشيح القاضي بريت كافانو ليكون ضمن الهيئة القضائية للمحكمة الأمريكية العليا.

وفي كلمة له أمام المجلس، للإعلان عن موعد التصويت، اتهم ماكونيل الديمقراطيين بتأجيل جلسة التصديق على تعيين كافانو.

وقال ماكونيل: "لقد انتهى وقت التأخير والعرقلة إلى مالانهاية".

وواجهت عملية اختيار كافانو، الذي تم ترشيحه للمحكمة العليا في يوليو من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عراقيل بعد اتهامات من عدد من النساء بسوء السلوك الجنسي أو تعرضهن للاعتداء الجنسي في حوادث يعود تاريخها إلى عقود مضت.

ووافقت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ على ترشيحه يوم الجمعة الماضي لكن تصويت مجلس الشيوخ بكامل هيئته من المتوقع أن يجري بعد انتهاء التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي).

ونفى كافانو جميع التهم المنسوبة إليه. ويبدو أن مكتب التحقيقات الاتحادي سيواجه صعوبة كبيرة من أجل العثور على أدلة، نظرا لأن معظم الحوادث المزعومة تعود إلى ثمانينيات أو تسعينيات القرن الماضي.

وكان الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، قد وحد صفوفه حول كافانو، حيث يزعم الكثيرون أن حزب الديمقراطيين يشن حملة تشهير ضد القاضي. ويقول الديمقراطيون إن هناك الكثير من التساؤلات حول كافانو تكفي لرفض ترشيحه.