سفيرا بولندا وأفغانستان الجديدان يصلان القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الاثنين، المستشار محمد محق، سفير أفغانستان الجديد في القاهرة، وسفير دولة بولندا الجديد، لبدء فترة عملهما كسفراء عن دولهم في القاهرة.

وقالت مطار القاهرة في بيان له الاثنين، إن سفير أفغانستان وصل على رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، بينما وصل سفير بولندا على الرحلة المصرية القادمة من فيينا.

وأضافت المصادر، أن استقبال السفيران تم في استراحة كبار الزوار بالمطار، وانهيت إجراءات وصولهما من بشكل سريع.