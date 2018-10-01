رغم الخلاف.. تركيا وأمريكا تستعدان لدوريات عسكرية مشتركة في منبج السورية

مصراوي - وكالات

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وتركيا بدأتا تدريبات للقيام بدوريات مشتركة قريبا في منطقة منبج شمالي سوريا.

وتأتي تصريحات وزير الدفاع الأمريكي وسط توتر للعلاقات بين البلدين، وفي وقت تقوم فيه قوات تركية وأخرى أمريكي بدوريات منفصلة في منبج وفقًا لاتفاق بين البلدين في يونيو الماضي.

وذكرت وكالة رويترز البريطانية أن التدريب يعد آخر خطوة قبل قيام البلدين بدوريان مشتركة.

وقال ماتيس لمجموعة صغيرة من الصحفيين المرافقين له خلال زيارته إلى باريس: "التدريب جار في الوقت الحالي وعلينا انتظار ما ستؤول إليه الأمور بعد ذلك".

وأضاف بحسب رويترز "لدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد بأن القيام بدوريات مشتركة سيتم في الوقت المحدد بعد اكتمال التدريب وبالتالي ينفذ بطريقة صحيحة".

وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل حاليا مع المدربين وبعدها ستُجرى تدريبات على مدى أسابيع مع القوات التركية قبل بدء القيام بدوريات مشتركة.

وأبدت تركيا غضبها في مناسبات عديدة بسبب دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. وهددت تركيا قبل التوصل إلى الاتفاق في يونيو بشن هجوم بري ضد تلك الجماعة في منبج رغم وجود القوات الأمريكية هناك.

وتضررت العلاقات بين أنقرة وواشنطن أيضا بسبب احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برانسون بتهم إرهابية.

وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أغضبه احتجاز برانسون، زيادة الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب من تركيا إلى المثلين في أغسطس آب. وردت تركيا بزيادة الرسوم على واردات السيارات والكحول والتبغ من الولايات المتحدة.

واتفقت تركيا وروسيا في منتصف سبتمبر على فرض تطبيق منطقة جديدة منزوعة السلاح في محافظة إدلب سيكون لزاما على مسلحي المعارضة الانسحاب منها.

وقبل التوصل إلى هذا الاتفاق وعندما بدا أن هجوما للقوات الحكومية السورية على إدلب بات وشيكا، قالت فرنسا إنها مستعدة لشن ضربات جوية على أهداف سوريا إذا جرى استخدام أسلحة كيماوية.