العاهل السعودي يوجه بتقديم 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني

كتب – مصراوي:

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم مبلغ مائتي مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني دعمًا لمركزه المالي.

وستساهم هذه المنحة، بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني.

وتؤكد المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية؛ لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها مما سيعود بالنفع على المواطن اليمني.