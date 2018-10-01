السعودية تُكذب تقرير "وول ستريت جورنال" حول مشروع الـ"200 مليار دولار"

مصراوي - وكالات

نفى صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية دقة التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، حول تعليق المملكة العمل على مشروع الطاقة الشمسية والبالغ قيمته 200 مليار دولار.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن مصدر مسئول بالصندوق السيادي السعودي قوله إن التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية بعنوان "المملكة العربية السعودية تعلق العمل على مشروع الطاقة الشمسية التابع لمجوعة سوفت بنك والبالغ قيمته 200 مليار دولار " يعد غير صحيحاً.

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أن العمل يتواصل مع صندوق "رؤية سوفت بنك" وغيره من المؤسسات على عدد من المشاريع الكبرى واسعة النطاق التي تفوق استثماراتها مليارات الدولارات والمتعلقة بمجال الطاقة الشمسية، التي سيتم الإعلان عنها "في الوقت المناسب".

وأشار الصندوق إلى البيان الرسمي الذي أصدره في شهر مارس من العام 2018، والمتضمن أن هذه الصفقات تشتمل على العديد من المشاريع في قطاع توليد الطاقة الشمسية بالإضافة إلى خطط مشتركة لتصنيع الألواح الشمسية وتطويرها في السعودية على نطاق واسع.

وتشتمل الخطط السعودية على برامج أبحاث وتطوير وتدريب للكفاءات والكوادر المتخصصة في هذا القطاع، وأضاف البيان أنه "لا زالت هذه الخطط الرامية إلى إنشاء مشروع رائد في قطاع الطاقة الشمسية ماضية في مسارها الصحيح، بما يتماشى مع الجداول الزمنية المتوقعة لمشاريع بهذا الحجم والطموح".

وأشار صندوق الاستثمارات بالمملكة أن السعودية تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة للطاقة المتجددة، وذلك في ظل سعي المملكة لتصبح الرائدة في مجال توفير الطاقة المتجددة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف البيان أن وزارة الطاقة والصناعة الثروة المعدنية بالسعودية تنفذ برنامجاً بالتنسيق مع الأطراف المعنية في المملكة من أجل تحقيق تحول شامل في قطاع الطاقة، بشكل يجعله أكثر تنافسية وكفاءة واستدامة ، مدعوماً بمساهمة قوية وحيوية من القطاع الخاص.