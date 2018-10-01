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الرئيس اليمني يبحث مع ولي العهد السعودي الأوضاع التي يمر بها اليمن

11:03 م الإثنين 01 أكتوبر 2018
الرئيس اليمني يبحث مع ولي العهد السعودي الأوضاع التي يمر بها اليمن

الرئيس اليمني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

الرياض (أ ش أ)

بحث الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء اليوم خلال اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، عددا من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن هادي وضع ولي العهد السعودي أمام الأوضاع التي تمر بها اليمن على مختلف الصعد وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية وتقلبات أوضاع المعيشة جراء تداعيات وممارسات القوى الانقلابية من المليشيات الحوثية وعبثها الدائم بمقدرات البلد وأمنه واستقراره والتي طالت حياة المجتمع وتراجع سعر العملة الوطنية.

من جانبه ، عبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن وقوف المملكة السعودية الدائم مع اليمن قيادة وشعب لتجاوز كل التحديات والمحن والانتصار لإرادة الشعب اليمني وعودة اليمن أمنه ومستقرة.

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اليمن عبدربه منصور هادي محمد بن سلمان السعودية المليشيات الحوثية

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