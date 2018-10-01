الصواريخ الإيرانية تشعل حربًا كلامية بين إسرائيل ولبنان

كتب – محمد عطايا:

ردًا على الادعاءات الإسرائيلية، قرر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، دعوة سفراء دول العالم في بلده، للتوجه إلى منطقة بجوار مطار رفيق الحريري الدولي، أي بالمكان الذي زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، أن به مخزنًا للصواريخ الإيرانية.

التحرك الأخير من وزير الخارجية اللبناني، جاء رفضًا لافتراضات رئيس وزراء إسرائيل التي جعلت من بيروت دولة تخرق القانون الدولي، قائلًا: "لبنان ملتزم بالقانون الدولي والقرارات الدولية وهو لا يلتزم النأي بالنفس عندما يتعلق الامر بالدفاع عن أرضه وشعبه".

انفجرت تلك التحركات، بعدما أعلن أن "إيران تملك منشأة للتخزين النووي في طهران وصواريخ مخبأة في بيروت"، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس".

وأضاف في خطابه أمام الجمعية العمومية أن "إيران تستخدم سكان بيروت الأبرياء دروعًا بشرية"، وأظهرت صورة قال إنها لمخزن صواريخ تحت ملعب لكرة القدم في بيروت.

بعد ثلاثة أيام من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بدأ التحرك اللبناني، بجولة قادها جبران باسيل، مصطحبًا فيها عدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية، ليؤكد أن المكان الذي زعمت تل أبيب وجود أسلحة به، خالٍ تمام ولا يحمل أي نوع من الأسلحة.

وصرح باسيل خلال الزيارة، أن "إسرائيل لا تحترم المنظمة الدولية، ولا تطبق قراراتها، وفي لبنان لم تحترم القرار 1701 وهي انتهكت أرضنا وجونا وبحرنا 1417 مرة خلال الاشهر الثمانية الاخيرة".

تصريحات باسيل جاءت خلال لقائه السفراء المعتمدين في لبنان والهيئات والبعثات الديبلوماسية الذين لبوا دعوته للحضور إلى وزارة الخارجية للرد على مزاعم رئيس الحكومة الاسرائيلية.

كما وجه وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية ضربة استباقية لتل أبيب أمام سفراء دول العالم، عندما أكد أن إسرائيل تسعى من خلال تلك الادعاءات إلى تبرير عدوان جديد على لبنان.

سرعان ما وجدت تحركات الحكومة اللبنانية صدى داخل إسرائيل، التي تبنت سياسة واحدة في الردود، وهي إخفاء الأدلة والصواريخ في ثلاثة أيام.

علق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، على تحركات وزير الخارجية اللبناني، عبر "تويتر"، مشيرًا إلى أن الثلاثة أيام يمكن للشعوب أن تنجز فيهم الكثير من القضايا، ولكن الأمر مختلف في بيروت –على حد وصفه- حيث أن تلك الأيام تستغلها الحكومة هناك لاخفاء الصواريخ الإيرانية.

فيما قال رئيس الحكومة الاسرائيلية مساء الاثنين، في رده على وزير الخارجية اللبناني، بأن حزب الله "يكذب بشكل صارخ" على المجتمع الدولي حول مخازن صواريخه السرية في لبنان، ويقوم "بتنظيف المواقع" التي كشفتها إسرائيل.