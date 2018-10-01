تعيين رئيس جديد لموقع إنستجرام

نيويورك (د ب أ)

أعلنت شركة "فيسبوك" التي تدير شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، تعيين "أدم موسيري" رئيسا جديدا لتطبيق التواصل الاجتماعي وتبادل الصور التابع لها "إنستجرام" وذلك بعد أيام من إعلان مؤسسي التطبيق رحيلهما عنه.

كان "موسيري" مسؤولا في الماضي عن خدمة "التغذية الإخبارية" على موقع "فيسبوك" وهي إحدى الخدمات الأساسية التي يقدمها الموقع والتي تتيح للمستخدمين معرفة ما ينشره أصدقائهم على الموقع إلى جانب خدمات أخرى.

وتم إلحاق "موسيري" فيما بعد بالعمل في "إنستجرام" الذي استحوذت شركة "فيسبوك" عليه عام 2012 مقابل مليار دولار كنائب لرئيس الإنتاج في التطبيق، ثم تمت ترقيته لكي يصبح مسؤولا عن "كل وظائف الموقع" بحسب بيان "إنتسجرام".

كان الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "إنستجرام" كيفن سيستروم، وزميله الشريك المؤسس مايك كريجر قد اعلنا الأسبوع الماضي قرارهما ترك الشركة "لاستكشاف فضولنا وإبداعنا مرة أخرى".

وقال سيستروم في بيان في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي "نحن مستعدان الآن للفصل التالي".

وأسس سيستروم وكريجر التطبيق الشهير الخاص بمشاركة الصور في عام 2010. ومنذ ذلك الحين، أنشأت الشركة ألف مكتب حول العالم واكتسب التطبيق أكثر من مليار مستخدم.