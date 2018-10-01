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العاهل البحريني يشيد بالدور الحضاري والتاريخي العريق لمصر ومساهماتها الإنسانية

09:43 م الإثنين 01 أكتوبر 2018
العاهل البحريني يشيد بالدور الحضاري والتاريخي العريق لمصر ومساهماتها الإنسانية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

المنامة (أ ش أ)

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالدور الحضاري والتاريخي العريق لجمهورية مصر العربية ومساهماتها الرائدة في إثراء الحضارة الإنسانية عبر ترسيخ مبادئ السلام ومد جسور الصداقة والتواصل والحوار بين مختلف الشعوب والثقافات.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ذلك جاء خلال تسلم العاهل البحريني رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة لحضور منتدى شباب العالم في نسخته الثانية الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقد سلمت الرسالة السفيرة سهى إبراهيم محمد رفعت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين خلال استقبال العاهل البحريني لها في قصر الصافرية اليوم.

وأعرب العاهل البحريني خلال اللقاء عن شكره وتقديره على هذه الدعوة الكريمة، مشيداً بتميز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يشهده التعاون المشترك من تطور مستمر في المجالات المختلفة.

وأكد على الدور الحيوي الذي يضطلع به الشباب في بناء نهضة الدول وحضاراتها وتحقيق أهداف تنميتها المستدامة، منوهاً بأهمية تهيئتهم وتسليحهم بالعلم والثقافة والمعرفة ليتمكنوا من أداء مهامهم على الوجه الأكمل لضمان تقدم بلدانهم وازدهارها.

وتمنى لأعمال منتدى شباب العالم كل النجاح والتوفيق وأن تتحقق الأهداف المرجوة منه بما يخدم قضايا الشباب ويلبي طموحاتهم وتطلعاتهم.

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