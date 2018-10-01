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ضبط 32 مهاجرًا مصريًا غير شرعي شرقي ليبيا

09:36 م الإثنين 01 أكتوبر 2018
ضبط 32 مهاجرًا مصريًا غير شرعي شرقي ليبيا

أرشيفية

اجدابيا (د ب أ)

ضبطت سلطات الأمن في مدينة أجدابيا شرقي ليبيا، 32 مصريا حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية بالقرب من منطقة البيضان 35 كلم جنوب المدينة.

صرح بذلك رئيس مركز شرطة البيضان ملازم ثان محمد الفاخري لـ"بوابة الوسط"، اليوم الإثنين.

وقال الفاخري إنه تم ضبط المهاجرين الذين يحملون الجنسية المصرية بالتعاون مع الكتيبة 302 بعد ورود معلومات من مصادر موثوقة، مشيرًا إلى إعداد كمين محكم في منطقة البيضان وهم يحاولون التخفي في سيارات تحمل أعلافًا خاصة بالأغنام.

الهجرة غير الشرعية ليبيا الجنسية المصرية محمد الفاخري

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