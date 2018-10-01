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حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري في مقديشيو

09:35 م الإثنين 01 أكتوبر 2018
حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري في مقديشيو

حركة الشباب

مقديشيو (أ ش أ)

أعلنت حركة " الشباب" الصومالية المتمردة مسئوليتها عن التفجير الانتحاري، الذي استهدف في وقت سابق اليوم، قافلة عسكرية غربية وأسفر عن مصرع شخصين.

وذكر راديو (صوت أمريكا)، في نشرته باللغة الانجليزية، أن انتحاريا قاد سيارة مكتظة بالمتفجرات وارتطم بعربة مدرعة تابعة للجيش الايطالي خارج قاعدة سياد العسكرية بمقديشيو، ما أسفر عن مقتل شخصين وجرح أربعة آخرين من بينهم سيدة وطفل.

وصرح مسئولون صوماليون بأن جميع الضحايا من المدنيين.

وأشار راديو (صوت أمريكا) الى أن العسكريين الايطاليين من بين أفراد البعثة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تتولى مهمة تدريب قوات الحكومة الصومالية.

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