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ترامب: لو تناولت الكحول سأصبح أسوأ شخص في العالم

09:30 م الإثنين 01 أكتوبر 2018
ترامب: لو تناولت الكحول سأصبح أسوأ شخص في العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (د ب أ)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين أنه لم يتناول الكحول في حياته "مطلقًا".

جاء ذلك في تصريحات لترامب في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض اليوم، في معرض رده على سؤال حول سلوك مرشحه للمحكمة العليا بريت كافانو يتعلق بتناول الكحوليات.

وقال ترامب: "أستطيع أن أقول بصدق إنني لم أتناول الجعة في حياتي... إن إحدى خصالي الطيبة أنني لا أشرب... لسبب ما لم أشرب الكحول قط".

وتساءل ترامب: "هل يمكنكم أن تتصوروا مدى الفوضى التي سأكون عليها لو فعلت ذلك، ربما أصبحت أسوأ (شخص) في العالم؟".

دونالد ترامب البيت الأبيض الولايات المتحدة بريت كافانو

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