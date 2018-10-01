ميلانيا ترامب تصل غدًا إلى غانا في مستهل جولتها الإفريقية

واشنطن (أ ش أ)

تصل ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدًا الثلاثاء، إلى غانا في بداية جولة إفريقية خارجية، تشمل أيضًا زيارة كل من مصر ومالاوي وكينيا.

وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية، أن جولة ميلانيا الإفريقية سوف تستمر خمسة أيام، وتتركز على بحث القضايا المتعلقة بتعزيز رعاية الأطفال، وتتضمن كذلك زيارة عدد من المدارس والمستشفيات، وتعتبر هذه أول جولة خارجية لقرينة ترامب في إفريقيا.