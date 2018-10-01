نتنياهو: محاولة ربط إسرائيل بهجوم إرهابي جنوبي إيران أمر سخيف

تل أبيب (د ب أ)

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ننياهو، اليوم الإثنين، بأن محاولة إيران ربط إسرائيل بهجوم إرهابي في جنوب البلاد "أمر سخيف".

جاء ذلك ردًا على اتهام ايران بوقوف المخابرات الإسرائيلية والأمريكية وراء هجوم استهدف الأسبوع الماضي عرضًا عسكريًا في مدينة الأهواز جنوب البلاد.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف صاروخي لمواقع تابعة لتنظيم داعش في جنوب شرقي سوريا صباح اليوم الإثنين ردا على هجوم الاهواز.

وقال نتنياهو اليوم الاثنين "حقيقة أن عبارة الموت لاسرائيل قد كُتبت على الصواريخ التي أطلقت في سوريا يثبت كل شيء"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

كان داعش وحركة تحرير الاهواز أعلنتا المسؤولية عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 25 شخصًا.