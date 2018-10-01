الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة السعودية نورة بنت تركي

مصراوي - وكالات

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، وفاة الأميرة نورة بنت تركي بن عبدالله آل سعود، وتمت الصلاة عليها بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص البيان التالي دون أي تفاصيل أخرى حول سبب الوفاة.

"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نورة بنت تركي بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة / العنود بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وقد تمت الصلاة عليها اليوم الاثنين الموافق 21 / 1 / 1440 هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة".