لندن تتبرع بمليوني جنيه أسترليني لضحايا تسونامي إندونيسيا

لندن (د ب أ)

أعلنت وزارة التنمية الدولية في بريطانيا، اليوم الإثنين، تقديم تبرعات بقيمة مليوني جنيه أسترليني لجزيرة سولاويسي التي ضربها زلزالان وموجات مد عاتية (تسونامي) في إندونيسيا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأموال ستوفر المساعدة لآلاف من المتضررين الذين فقدوا مساكنهم.

كما تعتزم الوزارة إرسال خمسة من عمال المساعدات الدولية إلى الجزيرة. وتم تحديد هوية أكثر من 800 قتيل من ضحايا الكارثة، وسط مخاوف من أن يصل الضحايا إلى بضعة آلاف.

وكانت اندونيسيا ناشدت المجتمع الدولي تقديم مساعدات لمواجهة تداعيات الكارثة.