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إصابة 93 فلسطينيًا برصاص الاحتلال والاختناق شمال قطاع غزة

07:12 م الإثنين 01 أكتوبر 2018
إصابة 93 فلسطينيًا برصاص الاحتلال والاختناق شمال قطاع غزة

أرشيفية

القاهرة - مصراوي:

أصيب 93 مواطنًا بالرصاص وبحالات اختناق، اليوم الإثنين، جراء مهاجمة بحرية الاحتلال الإسرائيلي حشود المواطنين، شمال قطاع غزة، حسبما أفاد الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، أن عددًا من المصابين نقلوا إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بينهم 37 أصيبوا بالرصاص الحي، ووصفت حالاتهم بالمتوسطة.

وأضافت الوكالة، أن جنود الاحتلال تعمدوا استهداف مركبات الإسعاف.

فلسطين إسرائيل قطاع غزة حالات اختناق أشرف القدرة وزارة الصحة الفلسطينية

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