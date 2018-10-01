إصابة 93 فلسطينيًا برصاص الاحتلال والاختناق شمال قطاع غزة

القاهرة - مصراوي:

أصيب 93 مواطنًا بالرصاص وبحالات اختناق، اليوم الإثنين، جراء مهاجمة بحرية الاحتلال الإسرائيلي حشود المواطنين، شمال قطاع غزة، حسبما أفاد الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، أن عددًا من المصابين نقلوا إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بينهم 37 أصيبوا بالرصاص الحي، ووصفت حالاتهم بالمتوسطة.

وأضافت الوكالة، أن جنود الاحتلال تعمدوا استهداف مركبات الإسعاف.