تركيا: تحييد 4 إرهابيين في هجمات جوية شمالي العراق

أنقرة (د ب أ)

أعلن الجيش التركي عن تحييد أربعة من إرهابيي حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في هجمات جوية في منطقة جارا شمالي العراق، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وغالبا ما تستخدم السلطات التركية كلمة "تحييد" في التصريحات التي تشير إلى أن الإرهابيين المعنيين قد استسلموا أو قُتلوا أو أُسروا.

يشار إلى أن الجيش التركي يستهدف عناصر حزب (بي كيه كيه) شمالي العراقي وفي داخل تركيا، ردا على هجمات الحزب على مدار أكثر من 30 عامًا ضد تركيا.

وأسفرت هجمات حزب (بي كيه كيه)، الذي تم إدراجه كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - عن مقتل 40 ألف شخص، بما في ذلك نساء وأطفال.