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الأمم المتحدة تسحب موظفيها من قطاع غزة

06:13 م الإثنين 01 أكتوبر 2018
الأمم المتحدة تسحب موظفيها من قطاع غزة

الأمم المتحدة

القاهرة - وكالات

قالت وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، إن الأمم المتحدة تسحب موظفيها من قطاع غزة وذلك بعد تسريحها لعدد كبير من العاملين فيها.

وكان القطاع قد شهد احتجاجات لموظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، خلال الشهر الماضي بعد تسريح 250 موظفًا.

وأعلنت الوكالة في يوليو أن أكثر من 250 موظفاً في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة سيفقدون وظائفهم بعد أن خفضت الولايات المتحدة تمويلها للوكالة بمقدار 300 مليون دولار.

وأدت عملية تسريح الموظفين إلى احتجاجات يومية من قبل اتحاد موظفي الوكالة في غزة قال مدير الوكالة أنها تثير مخاوف أمنية.

الأمم المتحدة غزة فلسطين وكالة الأونروا وكالة غوث

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