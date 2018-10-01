عشرات المصابين في تظاهرات بعدد من المحافظات الفلسطينية تزامنًا مع الإضراب الشامل

رام الله (أ ش أ)

أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بينهم صحفي بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع وذلك خلال مواجهات اليوم الاثنين، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بالقرب من مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين، عقب تظاهرة للتنديد بقانون القومية الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن التظاهرة جاءت في ظل الإضراب الشامل للتنديد ورفض قانون القومية العنصري، والذي عمّ كافة مناحي الحياة في محافظة رام الله والبيرة، وكافة المحافظات الفلسطينية وعلى أثره أغلقت كافة المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والأهلية والشركات أبوابها.

كما شهدت قرية اللبن الشرقية بجنوب غرب نابلس مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر أحتجاجات مماثلة.

وأُصيب العشرات بحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدتي العيزرية وأبو ديس، جنوب شرق القدس المحتلة.

وتركزت المواجهات بالقرب من مفرق "قُبسة" الواصل بين البلدتين، وأغلق الشبان الشارع الرئيسي بإطارات مطاطية مشتعلة، وبحواجز ترابية، بينما أطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الصوت والغاز السامة والأعيرة النارية باتجاههم.