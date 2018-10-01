الرئيس الكوري الجنوبي: نثق في قدرة الجيش على الدفاع عن الأمة

سول (أ ش أ)

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الإثنين، إن التوصل إلى اتفاق عسكري بين الكوريتين في قمة بيونج يانج، جاء بفضل الثقة في الجيش للدفاع عن الأمة، مضيفا أن الكوريتين اتفقتا على وقف جميع الأعمال العدائية في البر والبحر والجو واتخاذ تدابير محددة لوضع السلام في الخط الفاصل العسكري والبحر الغربي.

وأوضح مون، في تصريح بثته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن المجتمع الدولي يؤيد عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة أعربا عن ترحيبهما بالقمة بين الكوريتين والحل السلمي للقضية النووية الكورية الشمالية.

وأشار إلى أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يتطور نحو تحالف عظيم لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية ستلعب دورا كحامي للسلام في قاعدتها في بيونغتيك وستسهم في الاستقرار والسلام في شمال شرق آسيا.

وأوضح مون، أن القوة الدافعة للسلام هي الجيش القوي وقوة دعم الجيش هي ثقة المواطنين، موضحا أن الإصلاح العسكري الذي يجري حاليا، يهدف إلى تقوية الجيش لكي يتمكن من الاستجابة الفعالة للتهديدات الحالية والمستقبلية من أجل الاستعداد لعصر السلام.