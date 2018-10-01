لبنان: المزاعم الإسرائيلية بشأن موقع الصواريخ "أكاذيب"

بيروت (د ب أ)

وصف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، اليوم الإثنين، مزاعم إسرائيل بوجود مصانع أسلحة قرب مطار بيروت بـ"الأكاذيب".

وخلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورًا جوية لما زعم أنه مواقع لتصنيع وتخزين أسلحة لجماعة "حزب الله" اللبنانية في العاصمة اللبنانية بيروت.

واتهم إيران بتوجيه التنظيم المتشدد لبناء مواقع سرية لتحويل المقذوفات إلى صواريخ موجهة بدقة قادرة على استهداف إسرائيل.

وقال باسيل للسفراء الاجانب في بيروت خلال مؤتمر صحفي "لن يقبل لبنان أن تستغل الأمم المتحدة كمنصة لاعتداء على لبنان".

واضاف ان اسرائيل لا تحترم المنظمة الدولية ولا تطبق قراراتها.

ودعا باسيل جميع السفراء المعتمدين في لبنان إلى زيارة تلك المواقع، وقال "سنذهب إلى المواقع التي تحدث عنها نتنياهو قرب مطار بيروت وستكونون شهودا على كذب نتنياهو".