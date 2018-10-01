موسكو تستدعي سفير كوريا الجنوبية بسبب احتجاز بلاده سفينة شحن روسية

موسكو (د ب أ)

استدعت موسكو، اليوم الاثنين، سفير كوريا الجنوبية للمطالبة بالإفراج الفوري عن سفينة شحن روسية محتجزة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات منذ شهرين على شركة " جودزون شيبينج" المشغلة للسفينة، بتهمة القيام بتجارة غير قانونية مع كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن السفينة "سيفاستوبول" محتجزة الآن في ميناء مدينة بوسان الساحلية الكورية.

ووصفت الخارجية الروسية احتجاز السفينة بالتصرف غير القانوني، حسبما ذكر البيان.

وأضاف البيان أن " الجانب الروسي طالب بإلغاء الحظر الذي فرضته سلطات جمهورية كوريا على مغادرة هذه السفينة للميناء".

وتقيم روسيا والصين، اللتان تقعان على الحدود مع كوريا الشمالية، علاقات هى الأقرب نسبيا مع دولة كوريا الشمالية المعزولة.