إيران تنتقد خطط ألمانيا لتسليم دبلوماسي إيراني لبلجيكا

طهران- (د ب أ):

انتقدت القيادة الإيرانية خطط ألمانيا لتسليم دبلوماسي إيراني لبلجيكا.

وكان تم القبض على الدبلوماسي الإيراني أسد الله إيه. في ولاية بافاريا للاشتباه في صلته بالإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله اليوم الاثنين: "نأمل أن تنظر الحكومة الألمانية على نحو سريع لحقيقة هذه الواقعة، وتعيد الدبلوماسي إلى إيران".

وذكر قاسمي أن بلاده تتابع الواقعة عن كثب منذ البداية، وستستمر في متابعتها.

وكانت المحكمة العليا في مدينة بامبرج الألمانية سمحت اليوم الاثنين بترحيل الدبلوماسي، موافقة بذلك على طلب للادعاء العام.

ولم يتضح بعد متى سيجرى ترحيل الدبلوماسي الإيراني، 46 عاما، للسلطات البلجيكية. وسيظل الرجل محتجزا في أحد السجون بألمانيا لحين ترحيله.

ويواجه الدبلوماسي اتهامات بالتجسس والتآمر على القتل.

وبحسب بيانات الادعاء العام الألماني، يشتبه في أن هذا الرجل هو العقل المدبر لهجوم كان مخططا له على تجمع لإيرانيين في المنفى. وكان الدبلوماسي كلف زوجين يعيشان في بلجيكا بشن الهجوم وسلمهما جهازا يحتوي على 500 جرام من المواد المتفجرة.

وكان الهجوم يستهدف تجمعا للمعارضة الإيرانية ضم 25 ألف شخص في مسيرة بضاحية فيلبانت الفرنسية يوم 30 حزيران/يونيو الماضي.

يذكر أن وحدات خاصة بلجيكية أوقفت الزوجين في الوقت المناسب وبحوزتهما المواد المتفجرة في السيارة في بروكسل.

وفي الأول من شهر يوليو الماضي، تم إلقاء القبض على الدبلوماسي الإيراني في استراحة على الطريق السريع بالقرب من مدينة مدينة أشافنبورج جنوبي ألمانيا.

وكان معروفا منذ ذلك الحين وجود علاقة ما بين المشتبه فيهم، ولكن الخلفيات لم تكن واضحة.

وبحسب الادعاء العام الألماني، فإن الدبلوماسي الإيراني أسد الله إيه. كان معتمدا في السفارة الإيرانية بالعاصمة النمساوية فيينا بصفته مستشار السفارة.

وأضاف الادعاء أن هذا الرجل عمل لصالح وزارة الاستخبارات والأمن الوطني بإيران التي تتابع نشاط الجماعات المعارضة داخل البلاد وخارجها.

وتسنى إلقاء القبض على الرجل في ألمانيا على أساس أمر اعتقال أوروبي صادر من السلطات البلجيكية؛ لأن الصفة الدبلوماسية تحميه من الملاحقة القضائية في النمسا فقط.