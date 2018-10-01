وزير بريطاني يحذر الاتحاد الأوروبي من المباحثات "أحادية النهج"

برمنجهام- (د ب أ):

اتهم دومينيك راب الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين مسؤولي الاتحاد الأوروبي باتباع نهج "لاهوتي" أحادي الجانب في المفاوضات، وطالبهم إما بالتنازل أو المجازفة بخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

وقال راب إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كانت "بناءة وتتسم بالاحترام" في عرض مقترحاتها(تشيكرز) مؤخرا.

وأضاف أمام عدد من أبرز أعضاء حزب المحافظين، بزعامة ماي، خلال المؤتمر السنوي للحزب والمنعقد في مدينة برمنجهام وسط البلاد :"في المقابل، سمعنا سخرية من قادة كبار (في الاتحاد الأوروبي)".

وقال :"لقد رأينا نهجا أحاديا متشددا في المفاوضات، وهذا النهج اللاهوتي للاتحاد الأوروبي لا يترك أي مجال لتسوية جادة".

وشدد على أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي في "حاجة ملحة إلى أن يكونوا جادين" إذا ما أرادوا التوصل إلى اتفاق، مضيفا أنه ليس "من غير المعقول" أن تستطيع بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وانطلقت أعمال المؤتمر يوم أمس وسط جدل حاد بشأن استراتيجية ماي، التي تقترح دليل قواعد مشتركة مع الاتحاد الأوروبي حول تجارة السلع، ودعوات من المشككين في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري حر على غرار اتفاق التجارة الحرة مع كندا بعد الخروج.