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    إندونيسيا تطالب 769 سجينا فروا خلال الزلزال بتسليم أنفسهم

    02:39 م الإثنين 01 أكتوبر 2018
    إندونيسيا تطالب 769 سجينا فروا خلال الزلزال بتسليم أنفسهم

    جانب من آثار الزلزال

    جاكرتا- (د ب ا):

    طالب وزير الأمن الإندونيسي اليوم الاثنين 769 سجينا، هربوا بعد وقوع زلزال دمر مباني سجن في جزيرة سولاويسي، بتسليم أنفسهم.

    وقال ويرانتو الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية إن السجناء فروا من سجنين في منطقتي بالو ودوندالا عقب وقوع زلزال بقوة 4ر7 درجات على مقياس ريختر الجمعة الماضية، مما أدى لانهيار جدران وحواجز منشآت السجن.

    وأضاف" لقد حددنا موعدا نهائيا. لقد أمهلناهم أسبوعا لتسليم أنفسهم".

    وقال ادهي يان روكو، أحد المسؤولين بسجن بالو، إن الحراس لم يتمكنوا من منع السجناء عن الهروب بسبب انشغالهم بمحاولة إنقاذ أنفسهم.

    وأضاف أن القبض على السجناء ليس أولوية بالنسبة لهم، لأن السلطات مشغولة بمساعدة ضحايا الزلزالين وموجات المد العاتية (تسونامي).

    وزير الأمن الإندونيسي زلزال جزيرة سولاويسي انهيار السجن تسونامي

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